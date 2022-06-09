Ödevini yapmayan kız çocuğuna akılalmaz ceza! Çatıda iple bağlayıp güneşin altında bıraktılar
YAŞAM İHA
Hindistan'da bir aile 5 yaşındaki kızlarını, ödevini yapmadığı gerekçesiyle ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak evin çatısına çıkarıp 40 derecelik sıcağın altında bıraktı.
Hindistan'ın Delhi kentindeki Karawal Nagar bölgesinde bir aile 5 yaşındaki kızlarını ödevini yapmadığı gerekçesiyle, ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak, evin çatısına çıkararak 40 derecelik sıcağın altında bıraktı. Olayın 2 Haziran'da yaşandığı belirtilirken, küçük çocuğa ait görüntüleri sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti.
Delhi polisi tarafından yapılan açıklamada, "Bir evin çatısına bağlanmış bir kız çocuğunun videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Delhi Polisi, çocuğun kimliğini ve durumunu tespit etmek için mümkün olan tüm çabayı gösterdi. Çocuğun ailesi tespit edildi ve gerekli işlem başlatıldı" denildi.
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