Ödevini yapmayan kız çocuğuna akılalmaz ceza! Çatıda iple bağlayıp güneşin altında bıraktılar

Delhi polisi tarafından yapılan açıklamada, "Bir evin çatısına bağlanmış bir kız çocuğunun videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Delhi Polisi, çocuğun kimliğini ve durumunu tespit etmek için mümkün olan tüm çabayı gösterdi. Çocuğun ailesi tespit edildi ve gerekli işlem başlatıldı" denildi.