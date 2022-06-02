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Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Emine Erdoğan’dan çevreci gençlere tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, üniversitelerin iklim elçileriyle bir araya geldi.İklim elçileri, Cumhurbaşkanlığında çevreye ilişkin taleplerini ve projelerini anlattı. Emine Erdoğan, "Çok duygulandırdı sizin varlığınız beni. Bu toplantıları sürekli hale getirsek daha verimli olur. Bu projeler artık sizin. Benden çıktı size ait" dedi.

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