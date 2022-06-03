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Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' yazarlarının çevre önerilerini dinledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Emine Erdoğan, ’Dünya Ortak Evimiz’ yazarlarının çevre önerilerini dinledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve 28 çevre gönüllüsünün hikayelerinin yer aldığı 'Dünya Ortak Evimiz' kitabı yazarlarının çevre ile ilgili önerilerini dinledi.

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