Hatay'da antrepoda yangın! Söndürme çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberine göre: Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın, sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda çıktı.
Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, antrepoyu tamamen saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.
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