06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan: Su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati önemi var

Emine Erdoğan: Su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati önemi var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2022
ABONE OL
Emine Erdoğan: Su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati önemi var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğe dair su kıtlığı uyarıları verilen dünyamızda, doğru su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati bir önemi var" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA