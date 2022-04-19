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Esenyurt’ta 8 parçaya bölüp yol kenarına atmıştı: Tüyler ürperten vahşette yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Esenyurt’ta 8 parçaya bölüp yol kenarına atmıştı: Tüyler ürperten vahşette yeni gelişme

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ikamet eden garson Süleyman Akbaba 10 Temmuz 2020 gecesi ortadan kayboldu. Ailesi, emniyet güçlerine kayıp başvurusu yaptı. Eşi Birsen Akbaba da kocasının bulunabilmesi için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Dört gün sonra TEM otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 8 parçaya ayrılmış ceset bulundu. Cansız beden Süleyman Akbaba'ya sahip çıktı. Evli kadınlarla ilişkisi olduğu gün yüzüne çıkan Akbaba'nın yasak aşk cinayetine kurban gittiği tespit edilmişti. Tüyler ürperten cinayette zanlı hakkında karar çıktı...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020 tarihinde Büyükçekmece ilçesinde temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

CANİ ÇİFT İÇİN KARAR VERİLDİ

Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1,5 yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı belirtildi. Sanık Alpaslan'ın eşine maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanığın direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca maktulü bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu aktarıldı. Süleyman Akbaba'nın (48) öldürülüp parçalara ayrılmasına ilişkin haklarında dava açılan tutuklu karı-koca için karar verildi.

Bakırköy 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Alparslan Aslan ve Nubar Aslan bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

"BENİ KANDIRDIĞI GİBİ ADALETİ DE KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Alparslan Aslan savunmasında "Sizin burada gördüğünüz madalyonun görünen yüzüdür. Ben maktulle olay gününden önce Tekirdağ'a arsa bakmaya gitmiştim. İstesem orada öldürürdüm. Neden gelip evimin içinde öldüreyim. Ben olan biteni birebir anlattım. Nasıl ki namussuzluğun, şerefsizliğin bir cezası yoksa namuslu olmanın da cezasının olmaması lazım. Olay nedeniyle üzgünüm. Beni bir buçuk sene kandırdı. Beni kandırdığı gibi adaleti de kandırmaya çalışıyor. Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

"BİR İNSANI O HALE GETİREN BENİ DE O HALE GETİREBİLİR"

Nurbar Aslan ise eşi Alparslan'ın tehdidi üzerine maktulü eve çağırdığını belirterek "Benim cinayetle hiçbir alakam yok. Alpaslan bıçağı boğazıma dayayıp Süleyman'ı eve çağırttırdı. Ben bu eylemi yapacağını bilemezdim. Beni alt komşuma gönderdi sonra eylemi gerçekleştirdi. Beni çocuklarımla tehdit etti. Ölümle tehdit etti. Olayı gördükten sonra ben bu adamdan ne bekleyebilirim ki. Bir insanı o hale getiren beni de o hale getirebilirdi. İki senedir ben de mağdurum. Çocuklarımı bana göstermiyorlar. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TOPLAMDA 33 YIL CEZA VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar İmran B. ve Ömer F.Ç.'nin beraatına karar verdi. Heyet Alparslan Aslan'a "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verdi. Nubar Aslan ise "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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