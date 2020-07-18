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Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'dan sonra kamera görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Akbaba cinayeti hakkında son dakika gelişmesi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Süleyman Akbaba cinayetinin detayları ortaya çıkarken, zanlılardan Alparslan A.'nın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ailesinin ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkmasının ardından cinayetinin gerçekleri ortaya çıkan Süleyman Akbaba'nın 8 parçaya bölündüğü öğrenilmişti. Süleyman Akbaba'nın cinayeti sonrasındaki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 02:15
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Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'dan sonra kamera görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Akbaba'dan 5 gün haber alınamadıktan sonra ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen Süleyman Akbaba için Müge Anlı ve ekibi arama başlattı. Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçekler ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Süleyman Akbaba'nın cansız bedeni Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde bulundu.

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Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'dan sonra kamera görüntüleri ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİ PARÇALARA AYRILMIŞ

Süleyman Akbaba'nın Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde bulunan cansız bedeni 8 torbada içinde parçalar halinde bulundu.

SÜLEYMAN AKBABA'NIN KORKUNÇ SONU | VİDEO

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Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'dan sonra kamera görüntüleri ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Alparslan A., eşi Nubar A. ve iki kişiyi 16 Temmuz günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına almıştı.

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Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'dan sonra kamera görüntüleri ortaya çıktı

Alparslan A. ve eşi Nubar A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, zanlılardan Alparslan A.'nın parçalara böldüğü cesedi koymak için nalbura poşet almaya gittiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'dan sonra kamera görüntüleri ortaya çıktı

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