ANA SAYFA
Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'dan sonra kamera görüntüleri ortaya çıktı
Süleyman Akbaba cinayeti hakkında son dakika gelişmesi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Süleyman Akbaba cinayetinin detayları ortaya çıkarken, zanlılardan Alparslan A.'nın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ailesinin ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkmasının ardından cinayetinin gerçekleri ortaya çıkan Süleyman Akbaba'nın 8 parçaya bölündüğü öğrenilmişti. Süleyman Akbaba'nın cinayeti sonrasındaki kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.07.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 02:15
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13