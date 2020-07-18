Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'dan sonra kamera görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Akbaba'dan 5 gün haber alınamadıktan sonra ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen Süleyman Akbaba için Müge Anlı ve ekibi arama başlattı. Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçekler ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Süleyman Akbaba'nın cansız bedeni Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde bulundu.