Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın korkunç sonu! Cesedi parçalara ayrılmış

Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi bulundu. Aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulunan Süleyman Akbaba'nın korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkinde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt'ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğunu belirledi. Birsen Akbaba 24 senelik eşi Süleyman Akbaba'nın bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 17:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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