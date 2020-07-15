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Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın korkunç sonu! Cesedi parçalara ayrılmış

Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi bulundu. Aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulunan Süleyman Akbaba'nın korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkinde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt'ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğunu belirledi. Birsen Akbaba 24 senelik eşi Süleyman Akbaba'nın bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 17:00
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Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın korkunç sonu! Cesedi parçalara ayrılmış

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt'ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın korkunç sonu! Cesedi parçalara ayrılmış

Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.

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Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın korkunç sonu! Cesedi parçalara ayrılmış

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba'yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

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Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın korkunç sonu! Cesedi parçalara ayrılmış

SÜLEYMAN AKBABA OLAYININ AYRINTILARI

İstanbul Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan Akbaba esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

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Müge Anlı'da aranan Süleyman Akbaba'nın korkunç sonu! Cesedi parçalara ayrılmış

Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten Birsen Hanım, eşinin telefonuna evli komşu kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü iddia etti.