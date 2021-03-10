10 Mart 2021, Çarşamba
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Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler! Sır perdesi aralanan Süleyman Akbaba cinayetinde korkunç itiraf

'da 6 ay önce otoyol kenarında parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunan 48 yaşındaki cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Süleyman Akbaba'nın yasak aşk yaşadığı 'ın, "Kocamın delirmesi için kahvesine ilaç koydum" dediği öğrenildi. İşte canlı yayınında yaşananlar ve son dakika ayrıntıları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler! Sır perdesi aralanan Süleyman Akbaba cinayetinde korkunç itiraf

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekranlarına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

'ta 6 ay önce otoyol kenarında parçalara ayrılıp poşetlere konulmuş halde cesedi bulunan 48 yaşındaki 'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Akbaba'nın aynı apartmanda oturan evli komşusunun eşiyle yaklaşık 2 yıldır yasak ilişki yaşadığı, bu durumu öğrenen 34 yaşındaki katil zanlısı 'ın Süleyman Akbaba'yı öldürdüğü anlaşılmıştı.

Müge Anlı'da korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. Süleyman Akbaba'nın yasak aşk yaşadığı 'ın, sözleri ise kan dondurdu. Aslan, "Kocamın delirmesi için kahvesine ilaç koydum" diye konuştu.

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