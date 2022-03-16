Eşiyle birliktelik yaşadığını öğrenince 7 parçaya böldüler! 18 yıl hapsi isteniyor
Karısının yasak aşk yaşadığını öğrendiği Süleyman Akbaba’yı canice öldürdükten sonra 7 parçaya bölerek boş araziye bırakan Alpaslan Aslan ile eşi Nubar Aslan hakkında esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Alpaslan Aslan’ın, “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenirken, eşi Nubar Aslan’ın da “kasten öldürmeye iştirak” suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul'da öldürüldükten sonra 7 parçaya bölünerek ayrı ayrı poşete konulduktan boş bir araziye atılan Süleyman Akbaba'nın yasak aşk yaşadığı komşu kadının kocası tarafından öldürüldüğü tespit edilmişti. Tutuklanan Alparslan Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklanan eşi Nubar Aslan'a de 20 seneye kadar hapis cezası istendi.
"SÜLEYMAN'I ÖLDÜRDÜ, KARISINI DA ÖLDÜRECEKTİ"
Diğer taraftan, maktulün eşi Birsen Akbaba sanık Alpaslan Aslan için "İlk önce öldürmeyi seçmeyecekti. Ya da madem Süleyman'ı öldürdü, karısını da öldürecekti. O zaman Alpaslan'ı alnından öperdim. Ben çok ceza almalarını istiyorum" dedi.
7 POŞETİ ARAZİYE BIRAKTI
İstanbul'da Alpaslan Aslan, karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği Süleyman Akbaba'yı 10 Temmuz 2020'de önce bıçaklayarak öldürdü. Cesedi 7 parçaya ayıran Aslan, parçaları koyduğu poşeti boş araziye attı. Olayın ardından alpaslan aslan ve eşi nubar aslan hakkında dava açıldı.
1 BUÇUK YILDIR BİRLİKTELERMİŞ!
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Alpaslan Aslan SEGBİS ile katılırken, tutuklu sanık sanık Nubar Aslan ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, sanık Nubar Aslan ile maktul Süleyman Akbaba arasında 1,5 yıldır devam eden ilişki olduğu anlatıldı.
Sanık karı kocanın bu sebeple tartışma yaşadıkları anlatılan mütalaada, olay günü yine tartıştıkları ve Alpaslan Aslan'ın eşinden maktulü eve çağırmasını söylediği anlatıldı.
"BİRLİKTE BOŞ ARAZİYE ATTILAR"
Nubar Aslan'nın Süleyman Akbaba'yı eve aldığı anlatılan mütalaada, başka bir odada saklanan sanık Alpaslan Aslan'ın maktulün başına önce sert bir cisimle vurduğu ve birden fazla kez bıçakladığı anlatıldı. Sanık Nubar Aslan'ın cinayetten sonra alt komşusuna gittiği anlatılan mütalaada, Alpaslan Aslan'ın maktulü bıçakla parçalara ayırarak poşetlere koyduğu anlatılan mütalaada, bu parçaları eşiyle birlikte boş araziye attığı anlatıldı.
Sanık Nubar Aslan, maktul Süleyman Akbaba'yı çağırmazsa maktulün o eve gitmeyeceği ve öldürülmeyeceği anlatılan mütalaada her iki sanığın da asıl fail olduğu anlatıldı. Sanık Alpaslan Aslan'ın cinayeti tasarlayarak işlemediği de belirtilen mütalaada sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Nubar Aslan'ın ise "kasten öldürmeye iştirak" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
"EVE ÇAĞIRMASAYDI ÖLDÜRÜLMEYECEKTİ"
Mütalaanın ardından savunması sorulan Alpaslan Aslan, cinayeti tasarlayarak öldürmediğini söyleyerek, "Bu şahıs evime girdi neden evime giriyor" dedi. Nubar Aslan ise olayın anlık geliştiğini söyleyerek, "Kasti bir şey olmadı" dedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlendiği anlatılmıştı. İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın eşi Nubar Aslan'a maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanık Alpaslan'ın maktulün direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade edilmişti. Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1 buçuk yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan'ın ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
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