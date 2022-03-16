Eşiyle birliktelik yaşadığını öğrenince 7 parçaya böldüler! 18 yıl hapsi isteniyor

"EVE ÇAĞIRMASAYDI ÖLDÜRÜLMEYECEKTİ"

Mütalaanın ardından savunması sorulan Alpaslan Aslan, cinayeti tasarlayarak öldürmediğini söyleyerek, "Bu şahıs evime girdi neden evime giriyor" dedi. Nubar Aslan ise olayın anlık geliştiğini söyleyerek, "Kasti bir şey olmadı" dedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlendiği anlatılmıştı. İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın eşi Nubar Aslan'a maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanık Alpaslan'ın maktulün direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade edilmişti. Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1 buçuk yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan'ın ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.