19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
ABONE OL
Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Muğla merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA