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Müge Anlı'da gündeme gelen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu | Cesedi parçalara böldüler
atv kanalında ekranlara gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen Süleyman Akbaba cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde bulunan cesedi bulunan Süleyman Akbaba'nın cinayetinde sanıklar için istenilen ceza belli oldu.
Giriş Tarihi: 17.03.2022 09:32Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 09:40