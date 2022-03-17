Müge Anlı’da gündeme gelen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu | Cesedi parçalara böldüler

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Nubar Aslan'ın sürekli değişen, birbiriyle çelişkili, tutarsız ve tanık beyanlarıyla örtüşmeyen ifadeler verdiği, olaydan sonra telefondaki kayıtlarını sildiğini belirterek, sanığın maktulle arasındaki ilişkinin 1,5 yıldır devam ettiğini ve eşiyle bu nedenle daha önce tartışma yaşandığını kaydetti.