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Müge Anlı'da gündeme gelen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu | Cesedi parçalara böldüler

atv kanalında ekranlara gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen Süleyman Akbaba cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde bulunan cesedi bulunan Süleyman Akbaba'nın cinayetinde sanıklar için istenilen ceza belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 09:40
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Müge Anlı’da gündeme gelen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu | Cesedi parçalara böldüler

Televizyonların en sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan Birsen Akbaba, eşinin kayıp olduğunu ve uzun süredir eve gelmediğini söylemişti. 8 kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen Süleyman Akbaba'nın geçtiğimiz günlerde Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde 8 torbada ceset parçaları bulunmuştu.

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Müge Anlı’da gündeme gelen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu | Cesedi parçalara böldüler

Süleyman Akbaba'yı öldürdükten sonra sekiz parçaya bölüp boş araziye bırakma gerekçesiyle yargılanan sanık Alpaslan Aslan'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar, eşi sanık Nubar Aslan'ın ise "kasten öldürmeye iştirak" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

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Müge Anlı’da gündeme gelen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu | Cesedi parçalara böldüler

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nubar Aslan katılırken, tutuklu eşi Alpaslan Aslan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

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Müge Anlı’da gündeme gelen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu | Cesedi parçalara böldüler

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Nubar Aslan'ın sürekli değişen, birbiriyle çelişkili, tutarsız ve tanık beyanlarıyla örtüşmeyen ifadeler verdiği, olaydan sonra telefondaki kayıtlarını sildiğini belirterek, sanığın maktulle arasındaki ilişkinin 1,5 yıldır devam ettiğini ve eşiyle bu nedenle daha önce tartışma yaşandığını kaydetti.

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Müge Anlı’da gündeme gelen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu | Cesedi parçalara böldüler

Mütalaada, Nubar Aslan ve eşi Alpaslan Aslan'ın olay tarihinde çocuklarını akrabalarına bırakıp eve geldikleri, Alpaslan Aslan'ın eşinin telefonundaki maktulle olan yazışmaları gördüğünü, Nubar Aslan'ın da eşinin söylemesi üzerine maktulü eve çağırdığı anlatıldı.