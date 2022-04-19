Ramazan Bayramı birleşecek mi? 2022 bayram tatili 9 gün mü, kaç gün olacak? SON DAKİKA HABERLER

Bayram tatili birleşecek mi? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Resmi olarak 3,5 gün olan Ramazan Bayramı tatilinin diğer günler ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Tatil planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı birleşecek mi? 2022 bayram tatili 9 gün mü, kaç gün olacak? İşte son gelişmeler...

2022 RAMAZAN BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

2022 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 04 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir.

Geçtiğimiz sene kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, bayram tatilinin yanı sıra birleşen diğer günlerde 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de hayata geçirilirse 9 gün tatil yapma imkanı olacak. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.