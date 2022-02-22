Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı Türkiye’ye seslendi! O tarihte herkesi çağırdı

Son dakika! Mimar Başak Cengiz, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz adlı vahşi tarafından samuray kılıcıyla sokak ortasında katledildi. Cani Boz, tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Kan donduran cinayete kurban giden Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ise o tarihi açıklayıp Türkiye'yi davet etti. İşte ayrıntılar…