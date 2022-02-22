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Haberler Galeri Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı Türkiye’ye seslendi! O tarihte herkesi çağırdı

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı Türkiye’ye seslendi! O tarihte herkesi çağırdı

Son dakika! Mimar Başak Cengiz, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz adlı vahşi tarafından samuray kılıcıyla sokak ortasında katledildi. Cani Boz, tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Kan donduran cinayete kurban giden Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ise o tarihi açıklayıp Türkiye'yi davet etti. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 22.02.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 11:05
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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı Türkiye’ye seslendi! O tarihte herkesi çağırdı

Geçen sene 9 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında dehşet veren bir cinayet işlendi.

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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı Türkiye’ye seslendi! O tarihte herkesi çağırdı

SAMURAY KILICIYLA ÖLDÜRDÜ

Ankara'dan iş için İstanbul'a giden Mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi.

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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı Türkiye’ye seslendi! O tarihte herkesi çağırdı

TUTUKLANDI

Korkunç olayın ardından yakalanan canavar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı Türkiye’ye seslendi! O tarihte herkesi çağırdı

"BİR KADINI BIÇAKLAMAYI DÜŞÜNDÜM"

Katil Can Boz, ifadesinde "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım.

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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı Türkiye’ye seslendi! O tarihte herkesi çağırdı

"KARŞIMA O ÇIKTI, ÖLDÜRDÜM"

Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.