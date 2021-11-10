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Samuray kılıcıyla vahşi cinayet! Genç kadın feci şekilde can verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.11.2021 15:39
Ataşehir'de Göktuğ B.'nin sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktuğ B. gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu canlı yayında aktardı.
Samuray kılıcıyla vahşi cinayet!
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