25 Şubat 2022, Cuma
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla canice öldüren Can Göktuğ Boz’dan ‘şeytan’ savunması! Acılı anneden yürek yakan sözler
Ataşehir'de genç mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken vahşice samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle mahkemeye çıktı. Şizofreni hastası olduğunu dile getiren zanlı, "Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, 'dışarı çık, insan öldür' dedi" sözleriyle cinayeti işlediğini iddia etti. Samuray kılıcını hobi olarak internetten satın aldığını belirtti. Mahkemede gözyaşlarına hakim olamayan Başak Cengiz'in annesi, "Anne olarak yalvarıyorum size, Başak'ı evladınız gibi görün" dedi. Nişanlısı da, "Sanık sadece Başak'ı değil hayallerimizi ve geleceğimizi de katletmiştir" diyerek en ağır şekilde mahkemede kurulundan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Giriş Tarihi: 25.02.2022 16:06
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