Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla canice öldüren Can Göktuğ Boz’dan ‘şeytan’ savunması! Acılı anneden yürek yakan sözler

"KAFAMIN İÇİNDE ŞEYTAN BENİMLE KONUŞUYOR"

Duruşmada savunma yapan sanık Boz, şizofreni hastası olduğunu söyleyerek, "Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, 'dışarı çık, insan öldür' dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum. Çok pişmanım, çok özür dilerim" dedi. Mahkeme başkanının şeytan olduğunu nasıl anladığını sormasının üzerine sanık, kendisine 'ben şeytanım' dediğini ve silüet belirdiğini söyledi.