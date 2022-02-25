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Haberler Galeri Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla canice öldüren Can Göktuğ Boz’dan ‘şeytan’ savunması! Acılı anneden yürek yakan sözler

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla canice öldüren Can Göktuğ Boz’dan ‘şeytan’ savunması! Acılı anneden yürek yakan sözler

Ataşehir'de genç mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken vahşice samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle mahkemeye çıktı. Şizofreni hastası olduğunu dile getiren zanlı, "Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, 'dışarı çık, insan öldür' dedi" sözleriyle cinayeti işlediğini iddia etti. Samuray kılıcını hobi olarak internetten satın aldığını belirtti. Mahkemede gözyaşlarına hakim olamayan Başak Cengiz'in annesi, "Anne olarak yalvarıyorum size, Başak'ı evladınız gibi görün" dedi. Nişanlısı da, "Sanık sadece Başak'ı değil hayallerimizi ve geleceğimizi de katletmiştir" diyerek en ağır şekilde mahkemede kurulundan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.02.2022 16:06
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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla canice öldüren Can Göktuğ Boz’dan ‘şeytan’ savunması! Acılı anneden yürek yakan sözler

Türkiye, Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla sokak ortasında vahşi bir cinayete kurban gitmesi haberiyle sarsıldı.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla canice öldüren Can Göktuğ Boz’dan ‘şeytan’ savunması! Acılı anneden yürek yakan sözler

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 9 Kasım 2021'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü esnada samuray kılıcıyla katleden 27 yaşındaki vahşi Can Göktuğ Boz'u, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla canice öldüren Can Göktuğ Boz’dan ‘şeytan’ savunması! Acılı anneden yürek yakan sözler

Anadolu 4. Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Boz'un cezai sorumluluğunun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini kaydetti. Kimlik tespiti yapılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, lise mezunu olduğunu ve herhangi bir işte çalışmadığını söyleyerek sabıka kaydının olmadığını belirtti.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla canice öldüren Can Göktuğ Boz’dan ‘şeytan’ savunması! Acılı anneden yürek yakan sözler

"KAFAMIN İÇİNDE ŞEYTAN BENİMLE KONUŞUYOR"
Duruşmada savunma yapan sanık Boz, şizofreni hastası olduğunu söyleyerek, "Kafamın içinde şeytan benimle konuşuyor. Olay günü bana, 'dışarı çık, insan öldür' dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum. Çok pişmanım, çok özür dilerim" dedi. Mahkeme başkanının şeytan olduğunu nasıl anladığını sormasının üzerine sanık, kendisine 'ben şeytanım' dediğini ve silüet belirdiğini söyledi.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla canice öldüren Can Göktuğ Boz’dan ‘şeytan’ savunması! Acılı anneden yürek yakan sözler

"ŞEYTAN BANA, 'İNSANI ÖLDÜR' DEDİKTEN SONRA…"
Sanık savunmasının devamında, "Olay günü akşam saatlerinde şeytan bana, 'İnsanı öldür' dedikten sonra endişelendim. Birini öldürme kararı aldım. Dışarda bulunan herhangi bir insanı seçtim. Cinsiyet ayrımı yapmadım" dedi. Samuray kılıcını internetten 1 sene önce aldığını anlatan Boz, hobi amaçlı aldığını söyledi. Mahkeme başkanının ikametinde başka kılıçların da olduğunu söylemesi üzerine sanık, "İstanbul'da bıçaklar kalitesiz satıldığı için internetten aldım" dedi.