16 milyar TL vurgun yapan Gezek kardeşlerin aldığı otomobil ortaya çıktı

Galeri 328 bin lira istedi. Sıkı pazarlık ettiler. 300 bin liraya anlaştılar. Parayı galerici F.A.'nın hesabına havale ettiler. Ama bu havalenin bir kısmı Emre'nin hesabından bir kısmı da Recep'in para gönderdiği K.D. adlı bir arkadaşının hesabından yapıldı. Arabayı da pazartesi günü teslim almak üzere anlaştılar.