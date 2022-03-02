Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un psikolojik tomografisi çıktı

Ataşehir'de samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i sokak ortasında katleden Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığı ile alakalı Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ilk incelemesinde "akıl sağlığı yerinde" dedi. Bu kritik tespitin akabinde Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan da nihai karar çıktı. Heyet adeta Can Göktuğ Boz'un psikolojisinin tomografisini çekti ve "Yaptığı işin farkında. Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" açıklamasında bulundu. Cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak ya da azaltacak derecede herhangi bir akıl problemi, zeka geriliği tespit edilemediğinin altı çizilen raporda, zanlının bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.