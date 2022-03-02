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Haberler Galeri Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un psikolojik tomografisi çıktı

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un psikolojik tomografisi çıktı

Ataşehir'de samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i sokak ortasında katleden Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığı ile alakalı Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ilk incelemesinde "akıl sağlığı yerinde" dedi. Bu kritik tespitin akabinde Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan da nihai karar çıktı. Heyet adeta Can Göktuğ Boz'un psikolojisinin tomografisini çekti ve "Yaptığı işin farkında. Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" açıklamasında bulundu. Cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak ya da azaltacak derecede herhangi bir akıl problemi, zeka geriliği tespit edilemediğinin altı çizilen raporda, zanlının bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 02.03.2022 09:18
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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un psikolojik tomografisi çıktı

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü canice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme dair ağırlaştırılmış müebbet ve 6 seneye kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Boz'un akıl sağlığına ilişkin soru işaretleri net ve kesin olarak giderildi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un psikolojik tomografisi çıktı

CEZA EHLİYETİ TAM

Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'ndan katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin istediği görüşün ardından kurum ilk incelemesinde Can Göktuğ Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin tespitte bulundu.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un psikolojik tomografisi çıktı

Sanığı 2 gün çeşitli testlerden geçiren Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi, ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğini rapor etti.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un psikolojik tomografisi çıktı

İlk inceleme raporunun ardından gözler nihai raporu verecek olan Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'na çevrildi. Kurul 12 sayfadan oluşan raporunda canice gerçekleşen olaya, talihsiz kadının ölüm nedenine ve sanığın ifadelerine yer verdi.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un psikolojik tomografisi çıktı

"BENİM DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜP BURADA UZUN TUTARSINIZ"

Daha önce psikolojik tedavi gördüğü hastanelerin raporlarına da yer verilen mütalaada, Can Göktuğ Boz'un daha önce doktorlarına, "Bir şeyler anlatırsam siz benim deli olduğumu düşünüp burada uzun tutarsınız" dediği de ortaya çıktı.