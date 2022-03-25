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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 406 sikke ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Çanakkale’de tarihi eser operasyonu: 406 sikke ele geçirildi

Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 406 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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