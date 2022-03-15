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Ukraynalı model Anzelika Srabiants’ın ölümünün sır perdesi kalktı! İddianame hazırlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Ukraynalı model Anzelika Srabiants’ın ölümünün sır perdesi kalktı! İddianame hazırlandı

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp yaşamını yitirirken o anları cep telefonu ile kayda alan sevgilisi Burak Ercan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ercan ile ilgili 25 seneye kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede sır ölüme ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. İşte sır ölümün flaş detayları…

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşerek yaşamını yitirdiği korkunç olay 10 Haziran 2021 günü İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi.

İddiaya göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte lüks bir sitede yaşıyordu.

FRANSIZ BALKONUNDAN SARKTI VE DÜŞTÜ

İkili Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti. Eve dönüş yolunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma evde de devam etti. Ukraynalı model evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.

SIR ÖLÜM AYDINLATILDI

Anzelika Srabiants'ın trajik ölümünün ardından dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Onlardan en çarpıcısı Burak Ercan'ın dehşet anlarını kayda almasıydı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Burak Ercan hakkındaki suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Savcılık olayın perde arkasını araladı ve sır ölümü aydınlattı.

GÖRÜNTÜLERDE YARDIM SESLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Hazırlanan iddianameye göre, ikili yemek yedikten sonra eve dönerken aralarında tartışma başladı. Anzelika Srabiants Burak Ercan'a elinin tersi ile vurup alnından yaraladı ve hareket halindeki taksiden inmeye çalıştı. Bu sırada taksi şoförü aracı kenara çekti ve Srabiants araçtan indi. İkili sonrasında başka bir taksiye binerek evin yolunu tuttu. Çift eve girdikten sonra Burak Ercan lavobaya girip çıktı, Anzelika Srabiants ise balkondan "Burak Burak Burak" diye seslendi. Ercan ise telefon kamera kaydını açarak "bak ben bir şey yapmıyorum" diye kayıt yaptı. Kamera kaydında Ukraynalı modelin görünmediği sadece balkon demirlerine tutunan iki elin gözüktüğü ve Ercan'ın gel anlamına gelen "come come come" diye seslendiği, videonun ilerleyen kısmında Srabiants'ın lütfen manasında "please please please" bağırdığı ve bir müddet sonra yüksek sesli bir çarpma sesinin geldiği tespit edildi.

ÖLMEMEK İÇİN ÇIRPINDI

Savcılık, ikilinin eve geldikten sonra Anzelika Srabiants'ın sebebi anlaşılmayacak şekilde balkon demirlerine tutunarak kendini sarkıttığını kaydetti. Ercan, kamerada görüntüsünün kesildiği bölümde sevgilisini kurtarmaya çalıştığını hatta yukarı çekemeyeceğini hissedince kemerini çıkartıp bağlamak istediğini ancak çekemediğini söyledi. Olay yeri inceleme raporu da balkonda bulunan kemeri doğruladı.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Burak Ercan'ın Anzelika Srabiants'ın ölümünde suçlamayı kabul etmediğini belirten savcılık, çiftin birlikte alkol aldığını, yolda tartıştıklarını ve Srabiants'ın kendi evine gitmek istemesine rağmen Ercan'ın genç mankeni hürriyetinden mahrum bıraktığı ve ihmali davranışı ile ölümüne sebebiyet verdiğini vurguladı. Ercan hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesi halinde Burak Ercan'ın yargılanmasına başlanacak.

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