Ukraynalı model Anzelika Srabiants’ın ölümünün sır perdesi kalktı! İddianame hazırlandı
Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp yaşamını yitirirken o anları cep telefonu ile kayda alan sevgilisi Burak Ercan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ercan ile ilgili 25 seneye kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede sır ölüme ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. İşte sır ölümün flaş detayları…
Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşerek yaşamını yitirdiği korkunç olay 10 Haziran 2021 günü İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi.
İddiaya göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte lüks bir sitede yaşıyordu.
FRANSIZ BALKONUNDAN SARKTI VE DÜŞTÜ
İkili Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti. Eve dönüş yolunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma evde de devam etti. Ukraynalı model evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.
SIR ÖLÜM AYDINLATILDI
Anzelika Srabiants'ın trajik ölümünün ardından dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Onlardan en çarpıcısı Burak Ercan'ın dehşet anlarını kayda almasıydı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Burak Ercan hakkındaki suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Savcılık olayın perde arkasını araladı ve sır ölümü aydınlattı.
GÖRÜNTÜLERDE YARDIM SESLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ
Hazırlanan iddianameye göre, ikili yemek yedikten sonra eve dönerken aralarında tartışma başladı. Anzelika Srabiants Burak Ercan'a elinin tersi ile vurup alnından yaraladı ve hareket halindeki taksiden inmeye çalıştı. Bu sırada taksi şoförü aracı kenara çekti ve Srabiants araçtan indi. İkili sonrasında başka bir taksiye binerek evin yolunu tuttu. Çift eve girdikten sonra Burak Ercan lavobaya girip çıktı, Anzelika Srabiants ise balkondan "Burak Burak Burak" diye seslendi. Ercan ise telefon kamera kaydını açarak "bak ben bir şey yapmıyorum" diye kayıt yaptı. Kamera kaydında Ukraynalı modelin görünmediği sadece balkon demirlerine tutunan iki elin gözüktüğü ve Ercan'ın gel anlamına gelen "come come come" diye seslendiği, videonun ilerleyen kısmında Srabiants'ın lütfen manasında "please please please" bağırdığı ve bir müddet sonra yüksek sesli bir çarpma sesinin geldiği tespit edildi.
ÖLMEMEK İÇİN ÇIRPINDI
Savcılık, ikilinin eve geldikten sonra Anzelika Srabiants'ın sebebi anlaşılmayacak şekilde balkon demirlerine tutunarak kendini sarkıttığını kaydetti. Ercan, kamerada görüntüsünün kesildiği bölümde sevgilisini kurtarmaya çalıştığını hatta yukarı çekemeyeceğini hissedince kemerini çıkartıp bağlamak istediğini ancak çekemediğini söyledi. Olay yeri inceleme raporu da balkonda bulunan kemeri doğruladı.
25 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Burak Ercan'ın Anzelika Srabiants'ın ölümünde suçlamayı kabul etmediğini belirten savcılık, çiftin birlikte alkol aldığını, yolda tartıştıklarını ve Srabiants'ın kendi evine gitmek istemesine rağmen Ercan'ın genç mankeni hürriyetinden mahrum bıraktığı ve ihmali davranışı ile ölümüne sebebiyet verdiğini vurguladı. Ercan hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesi halinde Burak Ercan'ın yargılanmasına başlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Son gelişmeler...
- BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU: 3.000 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları...
- Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler...
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor birleşme partisi ayın kaçında?
- Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Dokunulmazlık oyunu sonrasında...
- DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ: Doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi?
- Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Muş ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi...
- 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
- Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Ailenin yeni üyesi Reşat nereli? İşte biyografisi...
- Elon Musk Putin olayı nedir? Vladimir Putin, Elon Musk'ın 'teke tek dövüş' meydan okumasına ne yanıt verdi?