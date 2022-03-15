15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ataköy’de doktorun sır ölümünde 3 gözaltı

Ataköy’de doktorun sır ölümünde 3 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Ataköy’de doktorun sır ölümünde 3 gözaltı

İstanbul Ataköy'deki evinde cesedi bulunan 27 yaşındaki doktor Mehmet Can Kızıl'ın başucunda alkol şişeleri ve kimyasal bir takım maddelere rastlanırken, emniyet kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olaya ilişkin tahkikat başlatıldı. Doktorun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin'de defnedildi. Olayın akabinde harekete geçen emniyet güçleri Kızıl'ın olay gecesi evinde olduğu düşünülen 3 şahıs gözaltına aldı.

İstanbul'da özel bir hastanede ambulans doktoru olarak çalışan Mehmet Can Kızıl 9 Ocak 2022'de evine gitti. İddiaya göre alkol içip yemek yedikten sonra kendisinden bir daha ulaşılamadı. Mesai arkadaşları üç gün boyunca ulaşamayınca kapısına gitti ama kapıyı açan olmadı. Hemen emniyet güçlerine ve çilingire haber verdi. Birlikte içeri girdi korkunç bir manzara ile karşı karşıya. Mehmet Can Kızıl hayatını kaybettiği belirlenirken ve masanın üzerinde alkol şişeleri yanında da bir miktar kimyasal madde bulundu. Yapılan incelemelerde doktorun vücudunda herhangi ir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

SIR PERDESİ ARALANACAK

Ancak savcılık ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Cinayet Büro Dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Evde bulunan kimyasal maddeler incelenmeye alındı. Ayrıca Kızıl'ın telefonu da inceleme altına alındı, eve başka girip çıkan var mı bunlar da tek tek araştırılıp ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak.

3 ŞAHIS GÖZALTINDA

Tüm bu bulgular ışında yeni bir gelişme yaşandı olaydan günler sonra polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA