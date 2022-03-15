Ataköy’de doktorun sır ölümünde 3 gözaltı

İstanbul'da özel bir hastanede ambulans doktoru olarak çalışan Mehmet Can Kızıl 9 Ocak 2022'de evine gitti. İddiaya göre alkol içip yemek yedikten sonra kendisinden bir daha ulaşılamadı. Mesai arkadaşları üç gün boyunca ulaşamayınca kapısına gitti ama kapıyı açan olmadı. Hemen emniyet güçlerine ve çilingire haber verdi. Birlikte içeri girdi korkunç bir manzara ile karşı karşıya. Mehmet Can Kızıl hayatını kaybettiği belirlenirken ve masanın üzerinde alkol şişeleri yanında da bir miktar kimyasal madde bulundu. Yapılan incelemelerde doktorun vücudunda herhangi ir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.