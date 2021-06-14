Ukraynalı model balkondan düşmüştü! Anzelika'nın son anları kamerada
Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın sevgilisi Burak Ercan'la birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants'ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çektiği iddia edilen Ercan'ın "Bak ben bir şey yapmıyorum" dediği duyuluyor.
Sancaktepe'de yaşanan olayda iddiaya göre Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Alkollü olan çiftin tartışması sürünce Ukraynalı fotomodel evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü. Olayı gören Ercan aşağı koşarken sitedeki görevliler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Ukraynalı fotomodel hayatını kaybetmişti.
ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ
Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Burak Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen Ercan, savcılık işlemlerinin tamamlanmasından sonra ise İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
'BİR ANDA ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ'
Hakimlikteki sorgusunda Ercan, ünlü modelle evde yalnız olduklarını, ünlü modelin kendisini balkondan aşağı attığını, kendisinin kız arkadaşını tuttuğunu ancak bir anda ellerinden kayıp düştüğünü ve ünlü modelin daha önce de defalarca intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Ercan, sorgusunun bitiminde aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek serbest bırakılmayı talep etti.
SEVGİLİYE TUTUKLAMA
Hakimlikteki sorgusunun ardından ünlü köpek eğitimcisi olan Burak Ercan, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ilk olarak Ukraynalı modelin balkonda asılı bir şekilde elleri görünüyor. Sonrasında Burak Ercan'ın, "Bak ben bir şey yapmıyorum" dediği duyuluyor.
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