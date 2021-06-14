Ukraynalı model balkondan düşmüştü! Anzelika'nın son anları kamerada

Sancaktepe'de yaşanan olayda iddiaya göre Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Alkollü olan çiftin tartışması sürünce Ukraynalı fotomodel evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü. Olayı gören Ercan aşağı koşarken sitedeki görevliler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Ukraynalı fotomodel hayatını kaybetmişti.