Bursa’da kar bereketi! İşte barajlarda son durum

Doğancı ve Nilüfer barajlarının geçtiğimiz yıl bugünlerde yüzde 36 olan ortalama doluluk oranı da bu yıl yüzde 42'ye ulaştı.





Nisan yağmurları ve karların erimesiyle birlikte Bursa'nın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yazı da susuzluk sorunu yaşamadan geçirmesi bekleniyor.