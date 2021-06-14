Ukraynalı model balkondan düşmüştü! Anzelika'nın son anları kamerada

Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın sevgilisi Burak Ercan'la birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants'ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çektiği iddia edilen Ercan'ın "Bak ben bir şey yapmıyorum" dediği duyuluyor.

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