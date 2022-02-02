Cinayet gecesi oradaydı! Fikret Orman açıkladı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?
Son dakika haberi... Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 28 Ocak'ta kurşunları hedefi olmuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Korkunç olaydan önce mekandan ayrılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ise cinayetle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu Cunda Balık Restaurant'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bacağına 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Polis, korkunç olayın ardından infaz timini yakalamak için harekete geçti.
19 adrese operasyon düzenlendi. Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi kelepçelendi. Adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında ek gözaltı kararı verildi.
Korkunç olaydan birkaç saat önce mekandan ayrılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ise cinayetle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Bir TV kanalına konuşan Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı: Yasadışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil.
Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay, bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek para istenmiş.
Ama konu 65 bin TL değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li...
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