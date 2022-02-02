Diyanet açıklaması: Üç aylarda neler yapılır? 3 aylarda hangi tesbihler çekilir? Üç aylar ibadetleri...
Rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan üç aylar bugün başladı. Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte yapılacak ibadetler de araştırılmaya başlandı. Maneviyatı yüksek olan üç ayları huşu içinde geçirmek isteyen vatandaşlar, üç aylarda hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, Diyanet üç aylarda neler yapılır? 3 aylarda hangi tesbihle çekilir? 3 aylar ibadeteri nelerdir? İşte cevaplar...
Üç aylarda neler yapılır? Üç aylar; Allah'ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. Feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bir mevsimdir. 2 Şubat 2022 tarihi itibarıyla başlayan üç ayları ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek ayların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, Diyanet üç aylarda neler yapılır? 3 aylarda hangi tesbihle çekilir? 3 aylar ibadeteri nelerdir? İşte haberin detayları...
3 AYLAR'DA NELER YAPILIR?
Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır. "De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm'dir" (Zümer Sûresi:53) âyet-i kerîmesi, rabbimizden asla ümit kesmemeyi ve bağışlanma konusunda Allah Te'âlâya sığınmayı telkin buyurarak bize yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan bir kandil olmaktadır.
Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üç ayların başlangıcı olan Receb ayı girdiğinde yaptığı: "Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." (Ahmed İbnü Hanbel, el-Müsned, 1/259) şeklindeki duâsı bizler için konunun ehemmiyetini kavrama açısından önemli bir delildir.
Haram aylardan biri olması hasebiyle Receb-i Şerîf ayında sevaplar katbekat katlanacaktır. En önemli hususiyeti bağışlanma ayı olan ve büyükler tarafından "azatlılar ayı" olarak anılan bu ayda oruç tutmanın fazîleti de pek büyüktür. Bilhassa ilk gününü oruçlu geçirmek ve ay boyunca imkânlar elverdiği kadar oruç tutmak Receb-i Şerîf'i ihyâ ve nice müjdelere nâiliyet açısından önemli bir tavır olacaktır.
Mevlâ Te'âlâ: "(Habîbim) De ki: Eğer duânız ve ibâdetiniz olmasa, Rabbiniz size ne diye değer versin" (Haşr Sûresi:18) buyurarak kulları değerli kılan asıl unsurun 'kulluk' olduğu vurgusuyla beraber, duâ ve ibâdetleri artırarak düzenli olarak sürdürmenin önemini de beyan etmiştir.
Receb-i Şerîf'in girişiyle birlikte kavuşacağımız bu mübârek mevsim sırasıyla; bu ayda bulunan Reğâib ve Mi'râc geceleriyle, daha sonra Şa'bân-ı Şerîf ayı ve bu ayda bulunan Berât gecesiyle ve Ramazân-ı Şerîf ayıyla birlikte devam edip bu ayda yer alan Kadîr gecesiyle nihâyete erecektir. Rabbimiz Azze ve Celle müstefîd eylesin. Âmîn.
ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?
Recebin ilk günü ALLAH(c.c.) rızası için iki rekat nafile namaz kılınır.Sonra samimiyetle günahlara tevbe edilir.
111 defa''ALLAH(c.c.)ümme salli ala MUHAMMED'' diye Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilir.
Akabinde 1660 defa : ''Ya ALLAH(c.c.)'' diye tesbih çekilir.
Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: ''La ilahe illALLAH''
100 kere de ''MUHAMMEDun resulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid tamamlanmış olur.
Efendimiz (sav):'' Bir defa Kelime-i Tevhidgetiren kimsenin 4.000 adet büyük günahı amel defterinden silinir'' buyurmuşlardır. Buna göre 90.000x4.000=360.000.000 günah-ı kebairden arınmış olur inşALLAH(c.c.).
Allahümme bariklenâ fi Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'Kur'an"
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