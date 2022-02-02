Diyanet açıklaması: Üç aylarda neler yapılır? 3 aylarda hangi tesbihler çekilir? Üç aylar ibadetleri...

Üç aylarda neler yapılır? Üç aylar; Allah'ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. Feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bir mevsimdir. 2 Şubat 2022 tarihi itibarıyla başlayan üç ayları ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek ayların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, Diyanet üç aylarda neler yapılır? 3 aylarda hangi tesbihle çekilir? 3 aylar ibadeteri nelerdir? İşte haberin detayları...

3 AYLAR'DA NELER YAPILIR?

Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır. "De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm'dir" (Zümer Sûresi:53) âyet-i kerîmesi, rabbimizden asla ümit kesmemeyi ve bağışlanma konusunda Allah Te'âlâya sığınmayı telkin buyurarak bize yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan bir kandil olmaktadır.