02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Elektrik faturam kaç lira olacak? İşte elektrikte yeni kademe için örnek hesaplama

Elektrik faturam kaç lira olacak? İşte elektrikte yeni kademe için örnek hesaplama

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
Elektrik faturam kaç lira olacak? İşte elektrikte yeni kademe için örnek hesaplama

Elektrik fatura tarifelerinde kilovat oranı değişti. 2022 elektrik faturasında yeni düzenleme nasıl oldu? Fatura nasıl hesaplanacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.


Ocak ayı ile birlikte iki kademe geldi elektrik faturalarına. Birinci kademe daha düşük daha ucuz bir elektrik o 150 kilovatsaate kadar. Bu 150 kilovatsaat yetmemişti vatandaşa.

Başkan Erdoğan, bunun 60 kilovatsaat daha yükseltildiğini söyledi yani 210'a çıktı. Dolayısıyla 2 Şubat'tan itibaren artık 210 kilovatsaate kadar daha ucuz elektrik kullanımı verilecek.

ÖRNEK HESAPLAMA (OCAK)

- OCAK AYI KULLANIMI: 300 KİLOVATSAAT

- İLK KADEME: 150 KW X 112 KURUŞ= 168 TL

- İKİNCİ KADEME: 150 KW X 167 KURUŞ= 250,5 TL

- VERGİLER HARİÇ TOPLAM ÖDEME: 418,5 TL

ÖRNEK HESAPLAMA (ŞUBAT)

- ŞUBAT AYI KULLANIMI: 300 KİLOVATSAAT

- İLK KADEME: 210 KW X 112 = 235,20 TL

- İKİNCİ KADEME: 90 X 167 = 150,30 TL

- VERGİLER HARİÇ TOPLAM ÖDEME: 385,50 TL

Yani burada yüzde 10'la 15 arasında bir indirim söz konusu olmuş olacak faturalarda. Bu rakamlar vergiler ve masraflar hariç rakamlardır. Bunun üstüne vergi de gelecek.

Elektrik faturam kaç lira olacak? ELEKTRİK FATURAM KAÇ LİRA OLACAK?

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİNE DÜZENLEME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA