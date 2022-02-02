Elektrik faturam kaç lira olacak? İşte elektrikte yeni kademe için örnek hesaplama
Elektrik fatura tarifelerinde kilovat oranı değişti. 2022 elektrik faturasında yeni düzenleme nasıl oldu? Fatura nasıl hesaplanacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Ocak ayı ile birlikte iki kademe geldi elektrik faturalarına. Birinci kademe daha düşük daha ucuz bir elektrik o 150 kilovatsaate kadar. Bu 150 kilovatsaat yetmemişti vatandaşa.
Başkan Erdoğan, bunun 60 kilovatsaat daha yükseltildiğini söyledi yani 210'a çıktı. Dolayısıyla 2 Şubat'tan itibaren artık 210 kilovatsaate kadar daha ucuz elektrik kullanımı verilecek.
ÖRNEK HESAPLAMA (OCAK)
- OCAK AYI KULLANIMI: 300 KİLOVATSAAT
- İLK KADEME: 150 KW X 112 KURUŞ= 168 TL
- İKİNCİ KADEME: 150 KW X 167 KURUŞ= 250,5 TL
- VERGİLER HARİÇ TOPLAM ÖDEME: 418,5 TL
ÖRNEK HESAPLAMA (ŞUBAT)
- ŞUBAT AYI KULLANIMI: 300 KİLOVATSAAT
- İLK KADEME: 210 KW X 112 = 235,20 TL
- İKİNCİ KADEME: 90 X 167 = 150,30 TL
- VERGİLER HARİÇ TOPLAM ÖDEME: 385,50 TL
Yani burada yüzde 10'la 15 arasında bir indirim söz konusu olmuş olacak faturalarda. Bu rakamlar vergiler ve masraflar hariç rakamlardır. Bunun üstüne vergi de gelecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 2. dönem ders seçimi kayıtları son gün ne zaman? 2022 açık lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- Üç ayların ilk günü yapılacak ibadetler: 2022 Recep ayında çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Diyanet açıklaması!
- Bugün kandil mi? 2 Ekim Regaip Kandili bugün mü? 2022 Diyanet Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?
- Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman saat kaçta? TOKİ Başakşehir kurası ne zaman?
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek, ödenecek? Ziraat Bankası üzerinden...
- Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi: 4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ödüller ne zaman verilecek?
- Tarih açıklandı! Engelli ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 EKPSS sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
- Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Recep ayı orucu niyeti nasıl, ne zaman edilir?
- GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 GSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Şarları...
- Genelge ile son dakika duyuruldu! İşçiye 10 bin 848 TL tazminat!! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti...
- MEB 2. Dönem lise nakil başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Nakiller ne zaman açıklanacak? 2021-2022 Lise nakil işlemleri...
- SGK'ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...