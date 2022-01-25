İstanbul’da beyaz esaret! Kırmızı alarm! Girişleri yasaklandı

İstanbul'da dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı D-100 Karayolu'nda ve TEM Otoyolu'nda seyreden TIR ve kamyonların geçişine trafik polisleri tarafından geçici olarak izin verilmiyor. İstanbul'a gelen sürücüler Kocaeli Şekerpınar Gişelerinde geçici olarak bekletiliyor.