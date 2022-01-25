İstanbul'da beyaz esaret! Kırmızı alarm! Girişleri yasaklandı
İstanbul'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyon sürücülerinin kent geneline girişine geçici olarak izin verilmiyor. İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların Şekerpınar gişelerinde bekletilmesi havadan drone ile görüntülendi
İstanbul'da dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı D-100 Karayolu'nda ve TEM Otoyolu'nda seyreden TIR ve kamyonların geçişine trafik polisleri tarafından geçici olarak izin verilmiyor. İstanbul'a gelen sürücüler Kocaeli Şekerpınar Gişelerinde geçici olarak bekletiliyor.
D-100 Karayolu'ndan gelen araçlar ve TEM Otoyolu'nda seyreden araçlar ise Kocaeli Şekerpınar Gişeleri'nde, geçici olarak bekletiyor. TIR ve kamyonların gişelerinde beklemesi havadan drone ile görüntülendi
Dün akşam İstanbul'a gelen TIR sürücüsü Erol Yıldız "Dün akşamdan belli burada bekliyorum. TIR parklarımıza da gitmemizi izin vermiyorlar. Burada yol kenarında bekletiliyorlar." dedi.
Konya'dan İstanbul'a gelen Nuri Yıldırım "12 saattir buradayız. Avrupa yakasına gideceğiz. Ama yolların açılmasını bekliyoruz. Büyük arabaların geçmesine izin vermiyorlar." dedi.
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