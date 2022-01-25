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İstanbul kara teslim! Vatandaşlar saatlerdir yolda mahsur kaldı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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İstanbul kara teslim! Vatandaşlar saatlerdir yolda mahsur kaldı

Son dakika haberine göre: Cuma günü akşam saatlerinde başlayan aralıklarla devam eden ve pazartesi günü etkisini arttıran kar yağışı İstanbul'u teslim aldı. İBB karla mücadelede etkisiz kalınca vatandaşlar saatlerdir yollarda mağdur oldu.

Cuma günü akşam saatlerinde yurdu etkisi altına alan kar yağışı İstanbullu vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

İstanbul tarihe geçecek bir kar sınavına girdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bu sınavdan sınıfta kaldı. Vatandaşa hizmet sunamayan İBB, günlerdir yapılan uyarılara rağmen gerekli tedbiri almayınca vatandaşlar yolda kaldı.

15 SAATTİR YOLDA MAHSUR KALDILAR

Dün akşam saatlerinde işlerinden çıkıp eve gitmeye çalışan vatandaşlar yolların kapalı olması nedeniyle yolda kaldı. Yağışın etkisini arttırması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu vatandaşlar geceyi arabalarda geçirdi. Yolda mahsur kalan vatandaşlara herhangi bir yardım gitmezken yolun açılması için de bir çalışma gerçekleştirilmedi.

"SOĞUK DONUYORUZ"

Bir vatandaş A Haber.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada "Akşam saatlerinde eve gitmek için yola çıktık ancak bu bölgede kaldık. Gece saatlerinde de birilerinin gelip bize yardım edeceğini umuyorduk ancak kimse gelmedi. Herkes arabasında uyumaya çalıştı ama arabaların içi buz gibi uyuyamıyoruz. Vatandaşlar yanında ne varsa onları paylaşarak karnını doyurmaya çalışıyor." dedi.

BASIN EKSPRES YOLU DA KAPALI

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde hızını arttırınca İstanbul'da adeta trafik durma noktasına geldi. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı. İstanbul'un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı.

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