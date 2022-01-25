Terk edilmiş araçlar yol kenarına bırakılan İETT otobüsü! İstanbul’da hayat durduran kar yağışı

İETT OTOBÜSÜ BIRAKILMIŞ

Bir İETT otobüsünün de yol kenarında bırakıldığını söyleyen Sali, otobüsten inen vatandaşların yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştığını ifade etti. İstanbul için tam bir afet akşamı olduğunu söyleyen Sali, çok sayıda ana yolun kapalı olduğunu söyledi.