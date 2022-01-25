Terk edilmiş araçlar yol kenarına bırakılan İETT otobüsü! İstanbul'da hayat durduran kar yağışı
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Gaziosmanpaşa'dan yayına bağlanan A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Sali bölgede çok sayıda terk edilmiş araç ve İETT otobüsü olduğunu ifade ederken, terk edilen araçlarının çoğunun kar lastiği olmadığını ifade etti.
A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali İstanbul Gaziosmanpaşa'da yoğun kar sonrası yaşanan olayları ve terk edilmiş araçları görüntüledi.
ÇOĞU ARACIN KIŞ LASTİĞİ YOK
Çok sayıda otomobilin terk edildiğini söyleyen Sali, terk edilen çoğu aracın kış lastiğinin bulunmadığını ifade etti.
İETT OTOBÜSÜ BIRAKILMIŞ
Bir İETT otobüsünün de yol kenarında bırakıldığını söyleyen Sali, otobüsten inen vatandaşların yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştığını ifade etti. İstanbul için tam bir afet akşamı olduğunu söyleyen Sali, çok sayıda ana yolun kapalı olduğunu söyledi.
DON OLAYI BAŞLADI
Terk edilmiş araçları tek tek görüntüleyen Sali, bölgede yeniden kar kütlelerinin oluşmaya başladığını vurguladı. Hava sıcaklığın eksi 5 derece olduğunu söyleyen Sali, artık don olayının oluşmaya başladığını ifade etti.
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