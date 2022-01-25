Sivas'ta ekipler, yoğun kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta için seferberlik
YAŞAM AA
Sivas Divriği’de tipi sebebiyle yolu kapanan köyde hastalanan vatandaşın imdadına karla mücadele, sağlık ve jandarma görevlileri koştu. Hastaneye kaldırılan vatandaş tedaviye alındı.
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Bayırlı köyünde ikamet eden ve kronik rahatsızlığı olan 62 yaşındaki Hasan Fırat, fenalaşınca köy muhtarı Hıdır Çınar, 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.
SAĞLIK EKİPLERİ KÖYE ULAŞTI
İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı.
TEDAVİYE ALINDI
Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat, tedavi altına alındı.
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