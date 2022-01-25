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Sivas'ta ekipler, yoğun kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta için seferberlik

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Sivas’ta ekipler, yoğun kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta için seferberlik

Sivas Divriği’de tipi sebebiyle yolu kapanan köyde hastalanan vatandaşın imdadına karla mücadele, sağlık ve jandarma görevlileri koştu. Hastaneye kaldırılan vatandaş tedaviye alındı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Bayırlı köyünde ikamet eden ve kronik rahatsızlığı olan 62 yaşındaki Hasan Fırat, fenalaşınca köy muhtarı Hıdır Çınar, 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ KÖYE ULAŞTI

İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı.

TEDAVİYE ALINDI

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat, tedavi altına alındı.

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