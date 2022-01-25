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İBB yattı kar İstanbul'u esir aldı! Vatandaş yolda kaldı
Meteoroloji'nin 3 günlük "yoğun kar" uyarısına aldırış etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulluları yolda bıraktı. Pazartesi günü bastıran kar yağışı yolları kapattı. İBB'nin çalışmayı aksatması nedeniyle araçlar kara gömüldü. Birçok vatandaş aracını yolda bırakarak yürümeye çalıştı. İstanbul'daki yaşam mücadelesi halkı isyan ettirdi.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 09:07Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 09:07