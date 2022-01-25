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İBB yattı kar İstanbul'u esir aldı! Vatandaş yolda kaldı

Meteoroloji'nin 3 günlük "yoğun kar" uyarısına aldırış etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulluları yolda bıraktı. Pazartesi günü bastıran kar yağışı yolları kapattı. İBB'nin çalışmayı aksatması nedeniyle araçlar kara gömüldü. Birçok vatandaş aracını yolda bırakarak yürümeye çalıştı. İstanbul'daki yaşam mücadelesi halkı isyan ettirdi.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 09:07
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İBB yattı kar İstanbul’u esir aldı! Vatandaş yolda kaldı

İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

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İBB yattı kar İstanbul’u esir aldı! Vatandaş yolda kaldı

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.

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İBB yattı kar İstanbul’u esir aldı! Vatandaş yolda kaldı

Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.

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İBB yattı kar İstanbul’u esir aldı! Vatandaş yolda kaldı

Trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Trafiğin durduğu ana hatlarda, binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışının altında araçlarında yardım bekledi.

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İBB yattı kar İstanbul’u esir aldı! Vatandaş yolda kaldı

Gece boyunca kar yağışının en yoğun olduğu yerlerde ilçe belediye ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, çay, çorba, su ve yiyecek dağıttı. Birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.