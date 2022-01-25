Van’da balık göçünün en güzel şekilde seyredildiği çay dondu

Drone ile görüntüler aldık. İlçemizde bulunan bu turistlik nokta yazın ne kadar rağbet görüyorsa kışın da bu güzellikleriyle ön plana çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN