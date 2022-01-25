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Van’da balık göçünün en güzel şekilde seyredildiği çay dondu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Van’da balık göçünün en güzel şekilde seyredildiği çay dondu

Van Erciş’e inci kefali balığı göçünün en güzel haliyle seyredildiği Deli Çay, soğuk hava sebebiyle buz ile kaplandı. Balıkçı göçünü fotoğraflamaya gelen fotoğrafçı, “Burada çayın donduğunu gördük. Arkadaşlarımızla donan çayı fotoğrafladık.” dedi.

Yazın inci kefali göçü ile martıları çeken fotoğraf sanatçıları, kışın da Deli Çay'ın donan halinin fotoğrafını çekti.

Fotoğrafçı Ahmet Mesut Özlek, daha önce Deli Çay'a balık göçünü izlemek için geldiğini ifade ederek, "Yazın balık göçünü, şimdi ise aynı çayın donan halini fotoğraflıyoruz.

İlçemizde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Burada çayın donduğunu gördük. Arkadaşlarımızla donan çayı fotoğrafladık.

Aynı zamanda birbirimize modellik yaptık.

Drone ile görüntüler aldık. İlçemizde bulunan bu turistlik nokta yazın ne kadar rağbet görüyorsa kışın da bu güzellikleriyle ön plana çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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