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CHP'li İBB bunu da beceremedi! İstanbul'da kar esarete döndü! Tuzlama iddialarına Kadir Topbaş yanıtı

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Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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CHP’li İBB bunu da beceremedi! İstanbul’da kar esarete döndü! Tuzlama iddialarına Kadir Topbaş yanıtı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinde uyarıda bulunduğu İstanbul'a beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Yıllardır kar yüzü görmeyen İstanbullular için yağış eğlenceden çok eziyete döndü. Uyarıları dikkate almayan CHP'li İBB, yeteri kadar tuzlama çalışması yapmadığı için vatandaşlar yollarda kaldı. 41 bin 670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanıldığını iddia eden İBB'ye, 2017 başkanlık yapan Kadir Topbaş'ın "10 Ocak 2017'de 36 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldı" hatırlatılınca eski tweetler tek tek silindi.

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