Avcılar’da bir depoya dadanan hırsızlar aynı yeri 2 günde 4 defa soydular
İstanbul’un Avcılar ilçesinde hırsızlar, bir binanın bodrumuna dadandı. 2 günde 4 defa bodrum kattaki depoya giren hırsızlar, değeri hemen hemen 30 bin lirayı bulan kablo, jant, masa benzeri eşyaları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen günlerde Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi.
Seçtikleri bir apartmanın dış kapısını kırarak bodrum katına giden hırsızlar, kapı demirlerini kesip depo tarafına girdi. 2 gecede 4 defa hırsızlık için gelen şahıslar, jant, kablo ve masa gibi eşyaları çalarak ortalıktan kayboldu.
HEMEN HEMEN 30 BİN TL'LİK SOYGUN YAPTILAR
Her geldiklerinde deponun demirlerini biraz daha kesen şahıslar, değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan eşya çaldı. Büyük bir rahatlık ile apartmana giren şahıslar apartmanın önünde dakikalarca oturarak dinlendi.
PEK ÇOK KEZ KAMERALARA YAKALANDILAR
Apartman sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen şahıslar birçok defa güvenlik kamerasına yakalandı.
"HİÇ KORKMUYORLAR HERHALDE"
Apartmanlarında yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Aykut Zafer, "Kentsel dönüşüm dolayısıyla zaten mahallemizde hırsızlık artmış durumda. Bende durum böyle olunca güvenlik kamerası görüntülerini inceledim. Tabi görüntülerde tabiri caizse hırsızların sabaha kadar buralarda koşturduğunu gördüm. Bizim binamıza gelerek dış kapıyı tekmeleyip açmışlar. Daha sonra bodrum kata inerek depo kapısının demirlerini, demir makası ile kesmişler. Açtıkları bu delikten giren hırsızlar, komşularımızın depoya bıraktığı jant, kablo ve masa gibi eşyaları çalmış. Tabi biz hırsızları fark edene kadar depodan yaklaşık değeri 30 bin TL'lik eşya çalmışlar. Şu anda deponun kapısını tekrardan tamir ettik ama giden gitti. Beni şaşırtan ise hırsızların rahatlığı oldu. Geliyorlar sokakta dakikalarca oturuyorlar, aşağı iniyorlar dakikalarca depoda kalıyorlar. Yani hiç korkmuyorlar herhalde. Anladığım kadarı ile hafta içi gece saatlerini seçiyorlar. Herhalde insanlar ertesi gün işe gidiyor, etrafta kimse olmuyor diye bu saatte geliyorlar" dedi.
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