03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da bir depoya dadanan hırsızlar aynı yeri 2 günde 4 defa soydular

Avcılar’da bir depoya dadanan hırsızlar aynı yeri 2 günde 4 defa soydular

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
ABONE OL
Avcılar’da bir depoya dadanan hırsızlar aynı yeri 2 günde 4 defa soydular

İstanbul’un Avcılar ilçesinde hırsızlar, bir binanın bodrumuna dadandı. 2 günde 4 defa bodrum kattaki depoya giren hırsızlar, değeri hemen hemen 30 bin lirayı bulan kablo, jant, masa benzeri eşyaları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen günlerde Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi.

Seçtikleri bir apartmanın dış kapısını kırarak bodrum katına giden hırsızlar, kapı demirlerini kesip depo tarafına girdi. 2 gecede 4 defa hırsızlık için gelen şahıslar, jant, kablo ve masa gibi eşyaları çalarak ortalıktan kayboldu.

HEMEN HEMEN 30 BİN TL'LİK SOYGUN YAPTILAR

Her geldiklerinde deponun demirlerini biraz daha kesen şahıslar, değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan eşya çaldı. Büyük bir rahatlık ile apartmana giren şahıslar apartmanın önünde dakikalarca oturarak dinlendi.

PEK ÇOK KEZ KAMERALARA YAKALANDILAR

Apartman sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen şahıslar birçok defa güvenlik kamerasına yakalandı.


"HİÇ KORKMUYORLAR HERHALDE"

Apartmanlarında yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Aykut Zafer, "Kentsel dönüşüm dolayısıyla zaten mahallemizde hırsızlık artmış durumda. Bende durum böyle olunca güvenlik kamerası görüntülerini inceledim. Tabi görüntülerde tabiri caizse hırsızların sabaha kadar buralarda koşturduğunu gördüm. Bizim binamıza gelerek dış kapıyı tekmeleyip açmışlar. Daha sonra bodrum kata inerek depo kapısının demirlerini, demir makası ile kesmişler. Açtıkları bu delikten giren hırsızlar, komşularımızın depoya bıraktığı jant, kablo ve masa gibi eşyaları çalmış. Tabi biz hırsızları fark edene kadar depodan yaklaşık değeri 30 bin TL'lik eşya çalmışlar. Şu anda deponun kapısını tekrardan tamir ettik ama giden gitti. Beni şaşırtan ise hırsızların rahatlığı oldu. Geliyorlar sokakta dakikalarca oturuyorlar, aşağı iniyorlar dakikalarca depoda kalıyorlar. Yani hiç korkmuyorlar herhalde. Anladığım kadarı ile hafta içi gece saatlerini seçiyorlar. Herhalde insanlar ertesi gün işe gidiyor, etrafta kimse olmuyor diye bu saatte geliyorlar" dedi.

30 bin TL’lik eşya çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı 30 BİN TL'LİK EŞYA ÇALAN HIRSIZLARIN O ANLARI KAMERALARA YANSIDI

5 TL verip 3 bin 500 TL’lik hırsızlık yaptılar 5 TL VERİP 3 BİN 500 TL'LİK HIRSIZLIK YAPTILAR
Cansız mankeni bile soydular CANSIZ MANKENİ BİLE SOYDULAR
Polisin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı POLİSİN DİKKATİ HIRSIZI KISKIVRAK YAKALATTI
Kaçmaya çalışan hırsızı görevliler havada yakaladı! KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZI GÖREVLİLER HAVADA YAKALADI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA