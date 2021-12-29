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Şişli’de polisin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Şişli’de polisin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı

İstanbul Şişli’de asayiş uygulaması yapan emniyet güçleri, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde durdurduğu bir şahsın üzerinden 2 telefon çıkması üzerine kuşkulandı. Çelişkili bir şekilde konuşan zanlı, telefonları çaldığını söyledi. Telefonları çaldığı anlar güvenlik kamerasına kaydedilen ve aranması olan zanlı tutuklandı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde asayiş kontrolü yapan emniyet güçleri, bir şahıstan şüphelenerek üst araması yaptı.

İTİRAF ETTİ

Yapılan arama sonucunda üzerinde 2 telefon bulunan şahıs, çelişkili bilgiler vermesi üzerine telefonları çaldığını itiraf etti.

KAYITLARDAN TESPİT EDİLDİ

Adının H.E. olduğunu söyleyen şüphelinin iki telefonu bir kargo firmasından çaldığını belirtmesi üzerine firmaya gidildi. Şüphelinin işyerinden iki telefonu çalması güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde, kargo gönderecek gibi yapan şüphelinin etraftaki insanlara aldırış etmeden cep telefonunu alması ve cebine koyarak uzaklaşması görülüyor.

5 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Feriköy Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin, gerçek isminin F.E olduğu ve kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak' suçlarından arandığı belirlenen şüphelinin 5 yıl kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli F.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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