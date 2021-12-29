Şişli’de polisin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı
İstanbul Şişli’de asayiş uygulaması yapan emniyet güçleri, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde durdurduğu bir şahsın üzerinden 2 telefon çıkması üzerine kuşkulandı. Çelişkili bir şekilde konuşan zanlı, telefonları çaldığını söyledi. Telefonları çaldığı anlar güvenlik kamerasına kaydedilen ve aranması olan zanlı tutuklandı.
Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde asayiş kontrolü yapan emniyet güçleri, bir şahıstan şüphelenerek üst araması yaptı.
İTİRAF ETTİ
Yapılan arama sonucunda üzerinde 2 telefon bulunan şahıs, çelişkili bilgiler vermesi üzerine telefonları çaldığını itiraf etti.
KAYITLARDAN TESPİT EDİLDİ
Adının H.E. olduğunu söyleyen şüphelinin iki telefonu bir kargo firmasından çaldığını belirtmesi üzerine firmaya gidildi. Şüphelinin işyerinden iki telefonu çalması güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde, kargo gönderecek gibi yapan şüphelinin etraftaki insanlara aldırış etmeden cep telefonunu alması ve cebine koyarak uzaklaşması görülüyor.
5 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Feriköy Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin, gerçek isminin F.E olduğu ve kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak' suçlarından arandığı belirlenen şüphelinin 5 yıl kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli F.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs ödemeleri yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatar? 3 aylık toplam ödeme...
- Turkovac randevu alma: Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak?
- Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlıyor 2022?
- ÖSYM paylaştı: YKS tarihi 2022 ne zaman? YKS başvurusu ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar olacak?
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs ödemeleri bu gece mi yatacak? Bakan duyurdu...
- GSB 1575 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
- Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank...
- 18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme...
- Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022'de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...
- Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta saat kısıtlaması olacak mı?
- ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları sorgulama ekranı...