Şişli’de polisin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı

5 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



Feriköy Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin, gerçek isminin F.E olduğu ve kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak' suçlarından arandığı belirlenen şüphelinin 5 yıl kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli F.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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