Isparta’da şaşkına çeviren hırsızlık! 5 lira verip 3 bin 500 liralık saat çaldılar
Isparta’da bir dükkana giren çift, 3 bin 500 TL’lik iki tane kol saati çaldı. Sevgililerin saatleri el çabukluğuyla çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Isparta'da geçen gün saat 18.30 sularında iki sevgili, altı senedir bijuteri işi yapan Ahmet Kerim Selçuk'a ait iş yerine gitti.
ŞANS ÖPÜCÜĞÜNÜ ALIP İŞE KOYULDU
Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri, iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirme bahanesiyle oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 3 bin 500 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu.
3500 TL'LİK HIRSIZLIK YAPIP 5 TL VERDİLER
Daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi. İş yerinde biraz daha oyalanan çift, bir müddet sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
İş yeri sahibi Selçuk, saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polis ekiplerini arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.
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