Isparta’da şaşkına çeviren hırsızlık! 5 lira verip 3 bin 500 liralık saat çaldılar

3500 TL'LİK HIRSIZLIK YAPIP 5 TL VERDİLER

Daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi. İş yerinde biraz daha oyalanan çift, bir müddet sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.