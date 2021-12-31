Antalya ‘pes’ dedirten hırsızlık! Tezgahtakilerle yetinmeyip cansız mankeni bile soydular
Antalya'da kapalı çarşıya dadanan ufak yaştaki hırsız çetesi, dükkanların önünde üzeri branda ile kapatılan tezgahlardaki kıyafetleri çaldı. Hepsi küçük yaştaki 4 ila 5 kişilik çete, tezgahlarla kalmayıp mankenin üzerindeki kıyafeti de çaldı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1004 ve 1010 sokaklardaki kapalı çarşı, son günlerde olan hırsızlık hadiseleriyle baş edemiyor.
İki senedir sürekli hırsızlık olaylarının olduğu kapalı çarşıda, sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaf, iş yerlerinin önündeki üzerleri branda ile kapatılmış tezgahların yağmalanmış olduğunu görünce durumu hemen emniyet güçlerine ihbar etti.
KÜÇÜK HIRSIZLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Hırsızlık olayının yaşandığı kapalı çarşıya önce polis, arından da olay yeri inceleme ekipleri geldi. İş yerlerinin güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hırsızlık olayını 4-5 kişiden oluşan ve yaşları küçük kişilerin gerçekleştirdiklerini belirledi.
CANSIZ MANKENİ BİLE SOYDULAR
Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin tezgahlarda bulunan eşofman ve benzeri kıyafetleri almakla yetinmeyip, mağazanın önünde bulunan mankenin üzerindeki kıyafeti de çıkarıp aldıkları gözlendi.
YILLARDIR BEKÇİ YOK
Kapalı çarşıda bir bölümünde bekçi bulunmasına rağmen 1004 ve 1010 sokakların kesiştiği bölümde iş yeri sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 2-3 yıldır bekçi bulunmadığı, çatıda bulunan projektörlerin yanmadığı, hırsızlıkların da bu bölgede yaşandığı bildirildi.
İş yerinden yüklü miktarda malzeme çalınan Yakup Yağız, kendi aralarında çözüm bulamadıklarını belirterek, "Ne yazık ki çözüm bulamıyoruz. Bekçinin olmaması ve çarşının karanlık olması hırsıza davetiye çıkarıyor. Bazı arkadaşlar yüzünden ne yazık ki bir bekçi tutamıyoruz. Zararımız büyük. Ben kendim kaç kez bekçi buldum. Ama ya bekçi işi kabul etmedi ya da bazı arkadaşlar yanaşmadığı için olmadı. Kısacası her gün burada hırsızlık oluyor. Ufak tefek diye polise yansıtmıyoruz" dedi.
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