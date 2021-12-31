Antalya ‘pes’ dedirten hırsızlık! Tezgahtakilerle yetinmeyip cansız mankeni bile soydular





YILLARDIR BEKÇİ YOK

Kapalı çarşıda bir bölümünde bekçi bulunmasına rağmen 1004 ve 1010 sokakların kesiştiği bölümde iş yeri sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 2-3 yıldır bekçi bulunmadığı, çatıda bulunan projektörlerin yanmadığı, hırsızlıkların da bu bölgede yaşandığı bildirildi.

İş yerinden yüklü miktarda malzeme çalınan Yakup Yağız, kendi aralarında çözüm bulamadıklarını belirterek, "Ne yazık ki çözüm bulamıyoruz. Bekçinin olmaması ve çarşının karanlık olması hırsıza davetiye çıkarıyor. Bazı arkadaşlar yüzünden ne yazık ki bir bekçi tutamıyoruz. Zararımız büyük. Ben kendim kaç kez bekçi buldum. Ama ya bekçi işi kabul etmedi ya da bazı arkadaşlar yanaşmadığı için olmadı. Kısacası her gün burada hırsızlık oluyor. Ufak tefek diye polise yansıtmıyoruz" dedi.

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