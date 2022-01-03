03 Ocak 2022, Pazartesi
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Avcılar’da bir binayı dadanan hırsızlar, aynı depoyu iki günde dört kez soydular
Avcılar’da hırsızlar, bir apartmanın bodrumunu mesken tuttu. İki gün içerisinde dört kez bodrum katta bulunan depoya giren hırsızlar, değeri yaklaşık 30 bin TL’yi bulan jant, kablo, masa gibi eşyaları çaldı. Her geldiklerinde kapı demirlerini biraz daha kesen şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Gözlerine kestirdikleri binanın dış kapısını kırarak bodrum katına inen hırsızlar, kapı demirlerini kesip depo kısmına girdi. İki gece içerisinde toplamda dört kez hırsızlık için gelen şahıslar, jant, kablo ve masa gibi eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Her geldiklerinde deponun demirlerini biraz daha kesen şahıslar, değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan eşya çaldı. Büyük bir rahatlık ile apartmana giren şahıslar apartmanın önünde dakikalarca oturarak dinlendi. Apartman sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen şahıslar birçok defa güvenlik kamerasına yakalandı.