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Son dakika: İstanbullular yarına dikkat: 12 saatlik su kesintisi! Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: İstanbullular yarına dikkat: 12 saatlik su kesintisi! Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ açıkladı

Son dakika haberine göre İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) yarın yaşanacak su kesintilerinin listesini paylaştı. Yayınlanan su kesintisi programına göre, Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte haberin detayları...

Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

BEYOĞLU
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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