Irmak ve Eda’yı öldüren ehliyetsiz sürücü tahliye oldu

"FRENE BASMADIM"

Abdulkadir Öz'ün Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Öz savunmasında, "Irmak ve Eda Naz evlerine bırakmak üzere Havzan Mahallesinden yola çıktım. Sivaslı Ali Kemal Caddesinden geçerken yolu kontrol ettim. Yol boştu. Sonrasında bir arda sol tarafta aracı gördüm. Frene basmadım. Araç bize çarpacaktı bende gaza basıp hızımı artırmaya çalıştım. Arkamdan geçsin diye düşündüm. Ancak olmadı. Kasten bir şey yapmadım. Hızım 60 kilometreydi. Ehliyetim yok. Aracı Abdulkadir isimli bir kişiden ben kiraladım. 450 TL para verdim" dedi.