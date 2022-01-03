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Irmak ve Eda’yı öldüren ehliyetsiz sürücü tahliye oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Irmak ve Eda’yı öldüren ehliyetsiz sürücü tahliye oldu

Konya'da Abdulkadir Öz (17),  üç ay önce 14 yaşındaki Eda Naz Güngör ile 16 yaşındaki arkadaşı Irmak Altuntaş’ın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ehliyetsiz şoför Öz, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan iki seneden 15 seneye kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk mahkemede serbest bırakıldı. Öz savunmasında, “Yol boştu. Sonrasında bir anda sol tarafta aracı gördüm. Frene basmadım. Araç bize çarpacaktı ben de gaza basıp hızımı artırmaya çalıştım. Hızım 60 kilometreydi” diye konuştu.

24 Eylül gecesi merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi lastik durağı kavşağında olan kazada, ehliyetsiz Abdülkadir Öz hakimiyetindeki 42 ATG 91 plakalı kiralık araç, kavşakta Bekir Eroğlu (45) idaresindeki 42 ABK 570 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Öz kontrolündeki araçtaki Eda Naz Güngör ile arkadaşı Irmak Altuntaş yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Her 2 şoför de kaza ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Abdulkadir Öz hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Abdulkadir Öz'ün kendisine yanan kırmızı fasılalı ışık ve dur levhasına rağmen durmayın kavşakta Bekin Eroğlu idaresindeki otomobile çarptığı, kazana neticesinde bilinçli taksirle Eda Naz ve Irmak Altuntaş'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Öte yandan dosyası ayrılan tutuklu sanık Bekir Eroğlu'da ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

"FRENE BASMADIM"

Abdulkadir Öz'ün Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Öz savunmasında, "Irmak ve Eda Naz evlerine bırakmak üzere Havzan Mahallesinden yola çıktım. Sivaslı Ali Kemal Caddesinden geçerken yolu kontrol ettim. Yol boştu. Sonrasında bir arda sol tarafta aracı gördüm. Frene basmadım. Araç bize çarpacaktı bende gaza basıp hızımı artırmaya çalıştım. Arkamdan geçsin diye düşündüm. Ancak olmadı. Kasten bir şey yapmadım. Hızım 60 kilometreydi. Ehliyetim yok. Aracı Abdulkadir isimli bir kişiden ben kiraladım. 450 TL para verdim" dedi.

"ABDULKADİR'DEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Kazayı yaralı atlatan Abdulkadir Öz'ün arkadaşı Oğuzhan Bilkiç ise, "Kavşakta ışıklar sönüktü, yanmıyordu. Bekir Eroğlu'ndan şikayetçiyim. Abdulkadir'den şikayetçi değilim. Biz 17 yaşında çocukken o şekilde davranıyorken karşı tarafta 45 yaşında gibi davranmalıydı. Sağ ön koltukta oturuyordum.

Kemerim bağlı değildi. Eda ve Irmak'ın da kemeri bağlı değildi" diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti sanık ve müştekilerin dinlenmesinin ardından sürücü Abdulkadir Öz'un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

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