Esenyurt’ta kaçmaya çalışan hırsızı görevliler havada yakaladı! O anlar saniye saniye kamerada
İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitenin marketinden hırsızlık yapıp kaçmaya çalışan bir şahıs market ile güvenlik personelleri tarafından bariyerlerden atlarken havada yakalandı. Hırsızın yakalandığı sitenin güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
BARİYERLERDEN ATLARKEN GÖREVLİLER YAKALADI
İddiaya göre site içinde bulunan marketten hırsızlık yapan genç sitenin çıkışına doğru ilerlemeye başladı.
Tavırlarından dikkat çeken şüpheli, durdurularak üstü aranmak istendi. Ancak bu sırada çaldığı ürünleri yere boşaltan şüpheli, bir anda kapıya doğru koşmaya başladı. Hızla site çıkışına ilerleyen genç bariyerlerin üstünden atladığı esnada market çalışanları ve sitenin güvenlikleri tarafından yakalandı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaçan hırsızın site bariyerlerinden atlarken o esnada kapı önünde duran vatandaşlar tarafından yakalanıp güvenlik görevlilerine teslim edildiği görülüyor. Yakalanan şahıs siten güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.
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