Maganda İETT şoförü: Tartıştığı yolcuya bıçak çekti
Son dakika haberi... Ataşehir'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, İETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yerinden kalkan şoför bıçakla yolcunun üzerine yürüdü.
Şoförün otobüsün içinde bıçakla hareket etme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
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