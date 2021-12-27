Erzincan’da aile faciası! Genç kadın psikolojik sorunları olan kardeşi tarafından öldürüldü

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden öğretmen Ayşegül, biranda bıçaklı saldırıya uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşegül Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.