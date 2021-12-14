Son dakika: İstanbulluların İETT çilesi: Yine yolda bıraktı! Sabah karanlığında otoyol kenarında beklediler

Bozulan ve yolcuların mağdur olduğu İETT ve metrobüs araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.





Soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaşların zor yolculukları, İETT araçlarının da bozulmasının ardından çileye dönüşüyor.