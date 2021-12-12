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Kaza ve arızanın eksik olmadığı İETT'de yine aynı manzara!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Kaza ve arızanın eksik olmadığı İETT’de yine aynı manzara!

İstanbullular 3 yıldır trafiğe çıkarken can güvenliğinden endişeli. Her gün kaza ya da arıza haberiyle gündeme gelen İETT, yine bir skandalla başrolde. Esenyurt’ta seyir halindeki İETT otobüsü bir anda alev alırken Bahçeşehir’de de 3 İETT otobüsü İBB’nin harfiyat çalışması yüzünden kaza yaptı.

Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 TP 7992 plakalı İETT otobüsünün sağ arka lastiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durağa yaklaşan otobüsten duman ve koku gelmesi üzerine yolcular durumu şoföre bildirdi.

Şoför, otobüsü durağa çekerek yolcuları tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, müdahale sırasında bulvar bir süre tek yönden trafiğe kapatıldı.

Otobüsteki bir yolcu, ilk başta araçta koku oluştuğunu, bunu balatanın yanması zannettiklerini ancak dumanı gören yolcuların uyarması üzerine şoförün aracı kenara çektiğini söyledi.

AYNI MANZARA BAHÇEŞEHİR'DE
İş bilmez CHP'li İBB'nin Ispartakule - Bahçeşehir yolundaki harfiyat çalışması nedeniyle topraktan kayganlaşan ve bakımsızlıktan rampayı çıkamayan İETT otobüsleri aynı noktada birikerek kaza yaptı.

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