Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi! Şikayet kaydı açtı İBB çözüm bulamadı

Son 3 yıldır kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT'de yeni bir skandal ortaya çıktı. AK Parti döneminde devreye sokulan ve engelli vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan sesli anons sistemi artık toplu ulaşım araçlarında çalışmıyor. Görme engelli üniversite öğrencisi Nail Ölmez, yaşadığı çileyi 153 Beyaz Masa Hattı'na ilettiğini belirterek, "Bir yerden bir yere gitmek zulüm haline geldi. 35-40 şikayet kaydı açtırdım ama çözüm sağlanmadı." dedi.

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