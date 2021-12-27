27 Aralık 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi! Şikayet kaydı açtı İBB çözüm bulamadı
Son 3 yıldır kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT'de yeni bir skandal ortaya çıktı. AK Parti döneminde devreye sokulan ve engelli vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan sesli anons sistemi artık toplu ulaşım araçlarında çalışmıyor. Görme engelli üniversite öğrencisi Nail Ölmez, yaşadığı çileyi 153 Beyaz Masa Hattı'na ilettiğini belirterek, "Bir yerden bir yere gitmek zulüm haline geldi. 35-40 şikayet kaydı açtırdım ama çözüm sağlanmadı." dedi.