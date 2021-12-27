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Kayseri’de sahte içki felaketi oldu! Felç kaldı: Tuvalete bile gidemedim

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Kayseri’de sahte içki felaketi oldu! Felç kaldı: Tuvalete bile gidemedim

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ikamet eden Turhan Topçuoğlu, 3 sene önce sahte içki sebebiyle hastalandı. Topçuoğlu, hastaneye kaldırıldı. 7 gün komada kaldı. Vücudunun sol tarafı felçli kaldı. Topçuoğlu, yaşadığı korkunç günleri şu ifadelerle anlattı…

Kayseri Melikgazi'ye bağlı Bağpınar Mahallesi'nde tek başına yaşayan 53 yaşındaki Topçuoğlu, fizik tedavi olmasına rağmen sol elini kullanmakta zorluk yaşıyor, yürüteç yardımıyla sokağa çıkabiliyor.

YARDIM BEKLİYOR

Evinde yalnız başına ve zor koşullar altında yaşamını sürdürmeye çalışan Topçuoğlu, ulaşım sıkıntısı nedeniyle devam edemediği fizik tedavisini sürdürerek daha rahat yürümek ve elini kullanabilmek için yardım bekliyor.

HER ŞEY 3 YIL ÖNCE BAŞLADI

Topçuoğlu, 3 yıl önce arkadaşının 5 litrelik bidon içinde getirdiği sahte içkiyi 5 arkadaşıyla evinde içtiklerini söyledi.

"1 HAFTA KOMADA YATMIŞIM"

Arkadaşlarının evine dağıldığını, kendisinin de odasına çıktığını anlatan Topçuoğlu, "Gözlerimi açınca yerin dibindeydim. Kalkamıyorum, doğrulamıyorum, elimi açamıyorum. Sürünerek camın önüne geldim, telefonumu buldum. İlk numarayı aradım, akrabalarım geldi, ambulans çağırdılar. Şehir Hastanesine götürdüler, gider gitmez yoğun bakıma almışlar. 1 hafta komada yatmışım, hiçbirini hatırlamıyorum. Sedye ile götürdüklerini hatırlıyorum sadece" diye konuştu.

1 YILDIR KONUŞABİLİYOR

Topçuoğlu, komadan çıktıktan sonra 2 yıl boyunca fizik tedavi gördüğünü, 1 yıldır konuşabildiğini ve yürüteç sayesinde yürüyebildiğini dile getirdi.

"İÇMESİNLER BU HALE DÜŞERLER"

Havanın güzel olduğu zamanlarda yürüteçle dışarıya çıktığını belirten Topçuoğlu, şöyle konuştu: "Hastanedeki fizyoterapistten Allah razı olsun, 'Amca ayağa kalkmak istiyor musun, biraz acılı olacak ama' dedi. O beni bu hale getirdi, işi gücü rast gelsin. Allah oraya kimseyi düşürmesin, oranın eksikliğini de göstermesin. İçmesinler, bu hale düşerler.

"KİMİN KİMSEN YOKSA YANDIN"

Allah bir dert verir, böyle benim gibi 3 yıl çekerler. Tuvalete bile gidemiyordum, altım bağlanıyordu. Bir de benim gibi, kimin kimsen yoksa yandın. O zamandan bu yana hiçbir şey içmiyorum. 'Babama kavuşmayım, bir daha içmeyeceğim' dedim bitti.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN"

Hala yoksunluğunu çekiyorum, sinir hastası oldum, bunu çeken bilir. Sinirlenince elim ayağım titriyor, sancı oluyor. Camı açıyorum, üşümezsem dışarı çıkıyorum evde hapisim. Uzak dursunlar uzak, beni gözlerinin önüne alsınlar. Herkesin sonu bu, 'bana bir şey olmaz' demeyin. Bu hale düşerseniz çok kafanızı yerlere vurursunuz. 50 metre yukarıdaki cevizlere çıkardım, şimdi bu haldeyim, 3 yıldır çektiğimi bir Allah bilir bir ben bilirim."

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