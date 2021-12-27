Kayseri’de sahte içki felaketi oldu! Felç kaldı: Tuvalete bile gidemedim

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN"

Hala yoksunluğunu çekiyorum, sinir hastası oldum, bunu çeken bilir. Sinirlenince elim ayağım titriyor, sancı oluyor. Camı açıyorum, üşümezsem dışarı çıkıyorum evde hapisim. Uzak dursunlar uzak, beni gözlerinin önüne alsınlar. Herkesin sonu bu, 'bana bir şey olmaz' demeyin. Bu hale düşerseniz çok kafanızı yerlere vurursunuz. 50 metre yukarıdaki cevizlere çıkardım, şimdi bu haldeyim, 3 yıldır çektiğimi bir Allah bilir bir ben bilirim."