Kocaeli'de etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 70 litre etil alkol, 38,5 litre sahte içki ele geçirildi.Konuya dair açıkalma yapan Vali Seddar Yavuz "Çok sayıda insanımızın ölümüne yol açan sahtekarlarla mücadelemizde lütfen ihbar ederek destek olun" mesajını verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal edildiği belirtilen bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 70 litre etil alkol, 14 litre sahte votka, 16,5 litre sahte rakı, 8 litre sahte viski ele geçirildi.
Sahte içki yapımında kullanılan anason yağı, gliserin, tahıl aroması, test kitleri ve diğer malzemelere de el kondu.
Evinde sahte içki imal ettiği belirlenen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
VALİ YAVUZ'DAN ÇAĞRI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte içkiyle mücadeleye destek olmaya çağırdı.
Sahte içkiyle mücadelenin devam ettiğini belirten Yavuz, "Çok sayıda insanımızın ölümüne yol açan sahtekarlarla mücadelemizde lütfen ihbar ederek destek olun. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin dikkati sayesinde yüzlerce insanımızın sağlığını tehdit edebilecek alkol yakaladık." ifadelerini kullandı.
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