Kocaeli’de etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal edildiği belirtilen bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 70 litre etil alkol, 14 litre sahte votka, 16,5 litre sahte rakı, 8 litre sahte viski ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan anason yağı, gliserin, tahıl aroması, test kitleri ve diğer malzemelere de el kondu.

Evinde sahte içki imal ettiği belirlenen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.