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Gaziantep'te sahte içkiden 7. ölüm

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Gaziantep’te sahte içkiden 7. ölüm

38 yaşındaki Hatice Mutlu yaşadığı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hatice Mutlu kentte sahte içkiden yaşamını yitiren 7. kişi oldu.

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